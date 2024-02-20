Последнее обновление: 20.02.2024 16:18

Премьер Швеции все-таки приедет в Венгрию перед ратификацией вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции в пятницу отправится с визитом в Будапешт перед ожидаемой ратификацией в парламенте Венгрии заявки на вступление Швеции в НАТО.

Об этом сообщил премьер Венгрии Виктор Орбан. По его словам, они должны обсудить "усиление сотрудничества между Венгрией и Швецией в сфере безопасности и обороны", а также планы на период председательства Венгрии в Совете ЕС во второй половине 2024 года и Стратегическую повестку дня ЕС.

Шведские СМИ отмечают, что встреча состоится по инициативе венгерской стороны и после нее планируется совместная пресс-конференция лидеров.

Как сообщалось, глава парламентской фракции "Фидес" объявил, что парламент планирует голосовать по вступлению Швеции в НАТО 26 февраля, после возвращения с каникул.

В начале февраля руководство "Фидес" настаивало, чтобы премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон сначала посетил Будапешт перед парламентским голосованием.

Кристерссон исключил дальнейшие переговоры с Будапештом по заявке Швеции, но заявил, что будет готов встретиться с Орбаном после того, как парламент Венгрии ратифицирует заявку.

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