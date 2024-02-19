Совет ЕС одобрил гуманитарные исключения в санкциях для противодействия терроризму

Совет ЕС в понедельник 19 февраля поддержал гуманитарные исключения из санкций для противодействия терроризму. Об этом сообщили в пресс-службе.

Совет ЕС одобрил изменения в общие санкционные правила по противодействию терроризму и ввел гуманитарное исключение на меры замораживания активов начальной продолжительностью 12 месяцев.

Это решение сделает возможным для определенных гуманитарных организаций транзакции с физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, с целью оказания гуманитарной помощи данным странам или обеспечения базовых потребностей населения в беде.

Это решение должно повысить согласованность санкционных режимов ЕС между собой и с теми, которые приняты на уровне ООН или другими партнерами.

В прошлый раз подобные исключения одобрили 27 ноября 2023 года.