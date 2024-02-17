Лукашенко упорядочил порядок реализации древесины

Лукашенко 16 февраля подписал указ № 54, которым совершенствуется порядок реализации древесины, сообщила его пресс-служба.

«…установлена ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нецелевое использование реализованной им деловой древесины из фонда облисполкома в размере трехкратной ее стоимости», - говорится в сообщении.

Изменен порядок реализации древесины физическим лицам для восстановления жилых домов и надворных построек - вместо древесины на корню предусматривается реализация древесины в заготовленном виде.