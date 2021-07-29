Минлесхоз РБ вынес на обсуждение новые правила заготовки древесины

Минлесхоз Беларуси вынес на общественное обсуждение новую редакцию Положения о порядке и требованиях к обмеру, маркировке, учету заготовленной древесины.

Согласно проекту, всея информации о древесине в заготовленном виде будет поступать в единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и сделок с ней (ЕГАИС) на основании предварительно зарегистрированных разрешительных документов, дающих право на рубку леса (лесорубочный билет, ордер), документов, на основании которых осуществляется изъятие, удаление деревьев, кустарников.

При этом, предусматривается, что не реже одного раза в месяц учету подлежит заготовленная древесина, находящаяся на лесосеке, а ежедневному учету - древесина, заготовленная многооперационной лесозаготовительной техникой, оборудованной измерительной системой учета.

Обсуждение продлится по 8 августа 2021 года.