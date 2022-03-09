Лукашенко уверен, что ЕС не справится без белорусской древесины

Евросоюз и другие страны планеты продолжат покупать белорусскую древесину несмотря на санкции, утверждает Лукашенко.

"Какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем ее будут приезжать, просить, покупать. И ЕС, и южные наши государства-соседи", - отреагировал сегодня Лукашенко на введенные в отношении белорусской деревообработки санкции.

Лесной попечительский совет FSC 8 марта сообщил о приостановке сертификации на экспорт продукции деревообработки из Беларуси и России. Решение, принятое в связи в военным вторжением РФ в Украину, вступает в силу с 14 марта.