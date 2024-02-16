Последнее обновление: 16.02.2024 12:19

Православная Греция узаконила однополые браки

Парламент Греции в четверг уверенным большинством проголосовал за легализацию однополых браков и усыновление детей однополыми семьями.

Греция стала 37-й страной в мире и первой православной страной, узаконившей браки людей одного пола.

За новый закон проголосовали 176 из 245 присутствовавших депутатов греческого парламента, передает BBC.

Закон продвигал лично премьер Кириакос Мицотакис, лидер консервативной партии Новая демократия. При этом против легализации однополых браков выступали десятки депутатов от партии премьера, но зато за него проголосовали депутаты от оппозиции, в том числе от левой партии Сириза, чей лидер, Стефанос Касселакис — гей.

«Это историческая веха в деле обеспечения прав человека, отражающая сегодняшнюю Грецию — прогрессивную, демократическую страну, страстно верящую в европейские ценности», — написал премьер-министр Мицотакис в Twitter.



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