Последнее обновление: 09.02.2024 12:36

Румыния разрешила быстрое развертывание сил НАТО в случае очень серьезных угроз

Румыния разрешила развертывание сил НАТО высокой готовности на румынской территории в случае серьезных угроз. Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис парламенту в письме.

Благодаря этому решению Североатлантический совет может принять решение о развертывании на румынской территории объединенных оперативно-тактических групп очень быстрого реагирования в случае внезапного серьезного кризиса безопасности, угрожающего национальной независимости и суверенитету страны, "с целью быстрого реагирования на кризис и предотвращения его эскалации", подчеркнул президент в письме, которое цитирует Euractiv.

Для обеспечения быстрого развертывания этих сил в течение 72 часов необходимо предварительное одобрение их развертывания или транзита через территорию страны, добавил он.

Парламент Румынии обсудит решение президента на следующем совместном заседании в ближайшие недели.

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