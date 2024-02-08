Польша хочет "уплотнить" ограждение на границе с Беларусью

Министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский сообщил, что сейчас идет работа над решениями, которые позволят уплотнить ограждение на границе с Беларусью. Об этом сообщает RMF24.

Министр затронул вопрос герметизации ограждения на польско-белорусской границе. Как он подчеркнул, этот вопрос анализируется министерством; выводы этого анализа будут использованы для определения возможного расширения и повышения эффективности ограждения.

На вопрос, не является ли ограждение "дырявым, как решето", он ответил, что это не так, однако оно не выполняет своей роли.

"Вспомним, что говорили политики "Права и справедливости", когда строили забор. Они говорили, что ни один нелегальный иммигрант не пересечет его. Впоследствии выяснилось, что таких переходов очень много", – сказал он. Он добавил, что как глава МВД, вместе с новым начальником пограничной службы, работает над новыми решениями по закрытию ограждения.

На вопрос о деталях, он ответил, что это включает в себя вопрос изгиба прутьев, которые случаются. "Мы попытаемся изменить (это) с помощью специальных зажимов. Мы, безусловно, захотим обогатить этот барьер большим количеством электронных элементов, большим количеством датчиков движения, чтобы дать пограничникам время прибыть, если этот барьер будет сломан", – сказал он.

Кервиньский подчеркнул, что шлагбаум – это физический барьер, "тогда как на самом деле всю работу выполняют пограничники и солдаты".

"Это люди, которые ежедневно охраняют нашу безопасность, и они заслуживают наивысшей похвалы", – сказал он.