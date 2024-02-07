Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году до $82,42 за баррель

Минэнерго США незначительно понизило прогноз цены нефти сорта Brent на 2024 год с $82,49/барр. до $82,42/барр.. Об этом говорится в ежемесячном прогнозе управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год оставлен без изменений - $79,48/барр.

По оценке ведомства, средняя спотовая цена Brent выросла до $80/барр. из-за возросшей неопределенности вокруг поставок, прежде всего, на фоне ситуации в Красном море.

EIA не исключает, что рост может продолжится в ближайшие месяцы вплоть до $85/барр., однако за этим во втором квартале последует коррекция вниз на фоне увеличения мировых запасов нефти.