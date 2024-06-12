Минэнерго США понизило прогноз цены Brent в 2024 году

Минэнерго США понизило прогноз цены на нефть Brent на 2024 год с $87,79/барр. до $84,15/барр. Это следует из данных ежемесячного прогноза управления энергетической информации (EIA) ведомства.

Прогноз на 2025 год сохранен на уровне $85,38/барр.

По оценке EIA, в мае средняя спотовая цена Brent находилась на уровне $82/барр., что на $8 меньше, чем в апреле.

Аналитики министерства считают, что принятое на встрече 2 июня рядом стран ОПЕК+ решение о продлении добровольных сокращений добычи на третий квартал поддержат стоимость Brent во втором полугодии 2024 года на уровне $85/барр. При этом ограниченное предложение со стороны альянса приведет к еще большему изъятию запасов нефти.

"Мы ожидаем, что продление всех добровольных сокращений до третьего квартала 2024 года приведет к тому, что коммерческие запасы нефти продолжат падать вплоть до первого квартала 2025 года и окажут повышательное давление на цены на нефть в этот период", - говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что в первой половине года коммерческие запасы нефти сократились примерно на 0,3 млн б/с.

"Мы ожидаем, что они снизятся в среднем на 0,6 млн б/с с третьего квартала 2024-го по первый квартал 2025-го", - считают в EIA.

В ведомстве ожидают, что рост мировых запасов нефти начнется со второго квартала следующего года в среднем на 0,4 б/с, а во второй половине 2025-го он ускорится до 0,6 млн б/с.