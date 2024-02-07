Минэнерго США сохранило оценку спроса на жидкие углеводороды в мире в 2024 году

Спрос на жидкие углеводороды в мире вырастет на 1,4 млн баррелей в сутки в 2024 году, а в 2025 году еще на 1,3 млн б/с, говорится в отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Эти оценки совпадают с прогнозом, выпущенным месяц назад.

Так, по оценке EIA, в 2023 году потребление жидких углеводородов в мире составило 101 млн б/с (предыдущая оценка - 101,07 млн б/с), в 2024 году оно увеличится до 102,42 млн б/с (102,46 млн б/с ранее), а в 2025 году - 103,71 млн б/с (103,67 млн б/с).

В основном ожидается рост спроса в азиатских странах, не входящих в ОЭСР, во главе с Китаем и Индией, где спрос в 2024 году увеличится в целом на 0,6 млн б/с в 2024 году и на 0,5 млн б/с в 2025 году. Страны ОЭСР сохранят спрос относительно стабильным.

Производство жидких углеводородов в 2024 году увеличится на 0,6 млн б/с по сравнению с 1,8 млн б/с в 2023 году. При этом основной прирост придется на страны, не входящие в ОПЕК - 0,8 млн б/с, что компенсирует снижение производства в странах ОПЕК на 0,2 млн б/с.

В 2025 году страны ОПЕК, исходя из своих квот, ожидает EIA, увеличат добычу на 0,7 млн б/с, но рост будет ограничен из-за намерений Саудовской Аравии и других стран ОПЕК+ балансировать рынок. Страны, не входящие в ОПЕК, во главе с США, Канадой, Бразилией и Гайаной, увеличат добычу на 1,2 млн б/с в 2025 году, считают в EIA.

Добыча нефти в США в 2024 году вырастет на 170 тыс. б/с - до 13,1 млн б/с, а в 2025 году - до 13,49 млн б/с. Предыдущий прогноз предполагал, что добыча нефти в США в 2024 году увеличится на 290 тыс. б/с - до 13,2 млн б/с, а в 2025 году - до 13,44 млн б/с.