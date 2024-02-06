Последнее обновление: 06.02.2024 17:52

Катар прогнозирует дефицит на рынке газа в 2025-2030 годах

Газ будет самым востребованным ресурсом в мире, однако с 2025-го по 2030-ый год может ощущаться его дефицит на мировом рынке. Об этом заявил государственный министр Катара по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби в ходе форума India Energy Week.

"Газ будет самым необходимым ресурсом. И мы видим, что с 2025 года по 2030 год в мире будет дефицит газа", - сказал он.

Кроме того, по словам аль-Кааби, разрушительными для рынка являются и резкие скачки цен на газ как в сторону роста, так и в сторону снижения, которые наблюдаются на фоне изменений в направлениях поставок, пишет ТАСС.



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