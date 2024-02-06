Последнее обновление: 06.02.2024 17:52

Беларусь и Россия объединят списки экстремистов и экстремистских ресурсов

Беларусь и Россия ведут работу над объединением списков экстремистов и экстремистских ресурсов, сообщил посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.

"У граждан вызывает недоумение, когда часть ресурсов, признанных экстремистскими, допустим, в России, какие-то сообщения публикуют у нас, или наоборот - которые признаны экстремистскими у нас, публикуют сообщения в России. И в отношении этих структур или людей, которые, допустим сбежали в Россию, не возбуждаются уголовные дела в Российской Федерации либо наоборот", - заявил Крутой (цитата БелТА).

"Конечно, здесь нужна большая координированность силовых ведомств. Думаю, что в ближайшее время это будет решено", - сказал он.

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