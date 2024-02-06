Литва предлагает создать в ПАСЕ реестр нарушителей санкций против России

Глава литовской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Эмануэлис Зингерис заявил, что предложил создать в этой институции реестр людей и компаний, которые обходят международные санкции против России. Об этом сообщает LRT.

По словам литовского депутата, он зарегистрировал предложение резолюции о реестре нарушителей санкций против РФ, который, как он надеется, будет создан во время председательства Литвы в Совете Европы в мае-ноябре.

"Мы предложили создать реестр тех, кто обходит санкции, кто зарабатывает на крови украинцев – реестр как институт, реестр, который мы уже зарегистрировали. Я, глава литовской делегации, зарегистрировал в (Парламентской – Ред.) ассамблее Совета Европы закон – Motion of Resolution – о тех, кто обходит санкции", – сказал Зингерис журналистам в Сейме Литвы.

Он добавил, что такой реестр станет "посланием всем компаниям – Литвы, Польши, Италии, Англии и других стран – о том, что те, кто наживается на крови украинцев, скоро увидят свои имена и названия своих компаний в этом списке позора".

В начале года Департамент миграции Литвы сообщил о выявлении литовцев, которые связаны с лицами, включенными в санкционные списки Евросоюза.