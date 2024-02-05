ЦИК РФ насчитала 15,34% брака в подписях за выдвижение оппонента Путина

Центральная избирательная комиссия РФ обнаружила 15,34% брака в подписях за выдвижение политика Бориса Надеждина на президентских выборах. Об этом сообщил в Telegram-канале представитель штаба Надеждина Игорь Артемьев.

По словам Артемьева, сегодня ЦИК уведомила представителей Надеждина о предварительных результатах проверки подписей. "Мы не согласны с решением рабочей группы. Весь мир видел, что мы честно собирали подписи. Штаб готов доказывать необоснованность решения рабочей группы", — заявил изданию SotaVision пресс-секретарь штаба политика Павел Бурлаков.

По российским законам, регистрация кандидата возможна, если не более 5% сданных за него подписей признаны недействительными.

Официально ЦИК еще не объявляла о результатах проверки. Ожидается, что это будет сделано в среду, 7 февраля. Агентство ТАСС сообщило, что рабочая группа ЦИК, занимавшаяся проверкой подписей, не рекомендовала регистрировать Надеждина на выборах.

Борис Надеждин — муниципальный депутат из подмосковного Долгопрудного. В 1999-2003 годах политик был депутатом Госдумы от партии "Союз правых сил". В октябре прошлого года партия "Гражданская инициатива" поддержала его для участия в президентских выборах, намеченных на середину марта. В основе предвыборной программы кандидата — прекращение боевых действий в Украине.

ЦИК РФ 28 декабря разрешил Надеждину начать сбор подписей в свою поддержку, всего нужно было собрать 100 тысяч автографов. Политика поддержали известные российские оппозиционеры, к пунктам сбора подписей выстроились очереди в России и за ее пределами, всего было собрано более 200 тысяч автографов.

Президентские выборы в России пройдут с 15 по 17 марта.