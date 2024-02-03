Тайвань в 16 раз увеличил штрафы за поставки запрещенных технологий в Беларусь

Власти Тайваня сообщили об увеличении штрафов за поставки в Россию и Беларусь запрещенных к экспорту товаров и технологий в 16 раз.

"Одновременно с этим Управление международной торговли при Министерстве экономики существенно повысило наказания за нарушение постановлений по экспорту в Россию и Белоруссию. Штраф за первое нарушение правил экспорта в Россию был повышен в 16 раз и составляет 1 млн новых тайваньских долларов (около $31,9 тыс.)", - говорится в заявлении Управления международной торговли при экономическом ведомстве Тайваня, передает ТАСС.

Первоначально штраф за нарушение правил экспорта составлял от 60 тыс. до 3 млн новых тайваньских долларов (от $1,9 тыс. до $95,6 тыс.). Однако указывалось, что первое нарушение не могло наказываться высоким штрафом.

Кроме того, власти ужесточат контроль за поставками в Россию тайваньских технологий через третьи страны. В частности, тайваньские производители при экспорте в "государства с высокой степенью риска реэкспорта (такие как Турция, ОАЭ и страны Центральной Азии)", должны задекларировать конечного пользователя оборудования.

Весной 2022 года власти Тайваня присоединились к экономическим санкциям против России. В апреле 2022 года остров впервые ограничил экспорт в РФ 57 видов высокотехнологичных товаров и технологий двойного назначения, включая полупроводники, аэрокосмические и компьютерные технологии, лазеры, датчики и другие товары. В мае того же года аналогичные ограничения были введены в отношении экспортных поставок в Беларусь. В январе 2023 года Тайвань расширил действующий список еще на 52 позиции, а с января 2024 года - еще на 45 видов товаров.