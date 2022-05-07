Тайвань ввел экспортный контроль на поставки в Беларусь

Тайвань распространил на Беларусь действие ранее веденных в отношении России мер экспортного контроля над поставками высокотехнологичных товаров.

«Ввиду активного участия Беларуси в российском вторжении в Украину, а также в целях участия в международном сотрудничестве, перечень высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию, был изменен на перечень высокотехнологичных товаров, экспортируемых в Россию и Беларусь», - говорится в сообщении Минэкономики Тайваня.

Перечень насчитывает 57 наименований, включая телекоммуникационное оборудование, процессоры, чипы памяти, частотно-регулируемые приводы двойного гражданского и военного назначения, оборудование для производства полупроводников.

Экспорт таких товаров в Беларусь возможен только по основании отдельной лицензии.