Тайвань расширил ограничения на экспорт в Россию и Беларусь

Власти Тайваня ужесточили контроль над экспортом продукции машиностроения и химии в РФ и Беларусь в рамках санкций, введенных из-за российского вторжения в Украину.

Об этом сообщила в четверг радиостанция ICRT со ссылкой на экономическое ведомство страны, передает ТАСС.

Речь идет о расширении списка товаров, в отношении которых действует строгий экспортный контроль и вводятся ограничения в случае поставок в Россию и Беларусь. Это направлено на предотвращение экспорта товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях. В обновленный список вошла номенклатура товаров химической и металлургической промышленности, продукция машиностроения и предметы, которые могут быть использованы силовыми структурами.