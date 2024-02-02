FAO: Мировые цены на продовольствие в январе снизились

Мировые цены на продовольствие в январе по сравнению с декабрем 2023 года снизились на 1%, сообщается в ежемесячном докладе FAO.

Индекс цен на зерновые в январе по сравнению с декабрем снизился на 2,2%. Падение цен на пшеницу объясняется конкуренцией между экспортерами, а также поступлением на рынок зерна из Южного полушария. Стоимость кукурузы резко снизилась с началом уборочной кампании в Аргентине, поясняется в докладе.

Индекс цен на мясо снизился на 1,4%, причём снижение фиксируется седьмой месяц подряд. Падение цен на мясо птицы связано со слабым спросом и большим предложением. Свинина подешевела из-за сокращения закупок Китаем при наращивании собственного производства. Цены на говядину также снизились, баранина подорожала из-за большого импортного спроса.

Индекс цен на растительное масло вырос всего на 0,1%. При удорожании пальмового и подсолнечного масла цены на соевое и рапсовое снизились, передает finmarket.

Индекс цен на молочные продукты практически не изменился по сравнению с пересмотренным декабрьским значением. В январе международные котировки цен на сливочное масло и сухое цельное молоко выросли в основном из-за более высокого спроса со стороны азиатских покупателей, что почти компенсировало снижение цен на сухое обезжиренное молоко и сыр.

Индекс цен на сахар вырос на 0,8%. Рост объясняется беспокойством по поводу недостаточного количества осадков в Бразилии и влияния этого фактора на урожай сахарного тростника. Неблагоприятные прогнозы даются и на производство в Таиланде и Индии - ведущих странах-производителях этого продукта.