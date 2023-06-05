FAO: Мировые цены на продовольствие в мае снизились

В мае было зафиксировано снижение значения основного индекса международных цен на продовольствие, что стало результатом резкого сокращения котировок большинства зерновых, растительных масел и молочной продукции, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

В мае значение Индекса продовольственных цен ФАО, с помощью которого ежемесячно отслеживается динамика мировых цен на наиболее ходовые продовольственные товары, составило 124,3 пункта, что на 2,6 процента ниже уровня апреля и на 22,1 процента ниже рекордного исторического уровня, достигнутого в марте 2022 года.

Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО снизилось на 4,8 процента по сравнению с предыдущим месяцем, главным образом в результате падения мировых котировок на кукурузу на 9,8 процента, обусловленного как благоприятными видами на урожай, так и вялым импортным спросом. Международные цены на пшеницу также снизились на 3,5 процента, что объясняется как наличием достаточного предложения, так и очередным продлением действия Черноморской зерновой инициативы. При этом международные цены на рис в мае продолжали свой рост под влиянием продолжающихся закупок азиатскими странами и снижения предложения со стороны некоторых экспортеров, таких как Вьетнам и Пакистан.

Индекс цен на растительные масла ФАО в мае снизился на 8,7 процента, что почти на 48,2 процентов ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Заметное снижение международных цен на пальмовое масло по сравнению с их с апрельским уровнем стало следствием слабого импортного спроса на фоне увеличения объемов производства в основных странах-производителях. Международные цены на соевое масло снижаются уже шестой месяц подряд на фоне богатого урожая сои в Бразилии и данных о наличии более высоких, чем ожидалось ранее, запасов в Соединенных Штатах Америки. При этом наличие значительного предложения на мировом уровне спровоцировало дальнейшее снижение цен на рапсовое и подсолнечное масла.

Значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО снизилось на 3,2 процента по сравнению с апрельским показателем, что обусловлено резким падением международных цен на сыр, главным образом из-за наличия достаточного экспортного предложения на фоне сезонно высокого производства молока в Северном полушарии. Вместе с тем было отмечено восстановление международных котировок сухого молока и сливочного масла.

Значение Индекса цен на сахар ФАО продолжает расти уже четвертый месяц подряд, увеличившись на 5,5 процента по сравнению с апрелем и почти на 31 процент по сравнению с прошлогодним показателем. Подобный резкий подъем цен стал результатом растущей обеспокоенности в связи с возможным снижением предложения в мире в результате последствий Эль-Ниньо для урожая в предстоящем сезоне и задержек с отгрузкой из-за активной конкуренции со стороны поставщиков сои и кукурузы в Бразилии. Вместе с тем благоприятные виды на урожай сахарного тростника в Бразилии в 2023 году и снижение международных котировок сырой нефти не позволили ценам подняться еще выше.

В мае значение Индекса цен на мясо ФАО также выросло на 1,0 процента, что обусловлено, прежде всего, стабильно высоким спросом на мясо птицы в Азии и сохраняющейся ограниченностью предложения говядины в Соединенных Штатах Америки.

Согласно последней Сводке предложения зерновых и спроса на зерновые, которая также была опубликована сегодня ФАО, предварительные прогнозы на сезон 2023–2024 годов указывают на вероятное увеличение объемов производства зерновых в 2023 году на 1,0 процента до 2 813 млн тонн.

Прогнозируемый рост также обусловлен ожидаемым увеличением объемов производства кукурузы, риса и сорго; при этом объем производства пшеницы и ячменя может снизиться по сравнению с показателями 2022 года.

Согласно первому прогнозу ФАО, объем потребления зерновых в мире в сезоне 2023– 2024 годов составит 2 803 млн тонн, что на 0,9 процента выше уровня сезона 2022– 2023 годов; такой рост обусловлен увеличением потребления как в кормовых целях, прежде всего кукурузы, так и в продовольственных целях, главным образом пшеницы и риса.

Исходя из первоначальных прогнозов, запасы зерновых в мире в сезоне 2023–2024 годов могут возрасти на 1,7 процента и достичь рекордного уровня в 873 млн тонн, в то время как соотношение запасов зерновых к их потреблению в мире незначительно снизится до 30,4 процента.

Объем мировой торговли зерновыми в сезоне 2023–2024 годов прогнозируется на уровне 472 млн тонн, практически не изменившись по сравнению с уровнем сезона 2022–2023 годов, поскольку наращивание объемов торговли фуражными зерновыми и рисом (январь–декабрь 2024 года в случае торговли рисом) будет нивелировано ожидаемым спадом в мировой торговле пшеницей.