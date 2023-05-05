FAO сообщила о небольшом росте цен на продовольствие в апреле из-за сахара

Среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО* (ИПЦФ) в апреле 2023 года составило 127,2 пункта, что на 0,8 пункта (0,6 процента) выше мартовского показателя и на 31,2 пункта (19,7 процента) ниже показателя соответствующего месяца прошлого года, говорится в пресс-релизе FAO.

Главными факторами этого небольшого роста значения ИПЦФ в апреле было резкое повышение индекса цен на сахар, а также повышение индекса цен на мясо, тогда как индексы цен на зерновые, молочную продукцию и растительные масла продолжили снижение.

В апреле среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 136,1 пункта, что на 2,4 пункта (1,7 процента) ниже мартовского показателя и на целых 33,5 пункта (19,8 процента) ниже соответствующего показателя прошлого года.

Рост цен на рис не позволил компенсировать падение мировых цен на все основные виды зерновых по сравнению с прошлым месяцем. В апреле мировые цены на пшеницу упали на 2,3 процента, достигнув самого низкого уровня с июля 2021 года; основными факторами этого стали большие объемы экспортного предложения со стороны Российской Федерации и Австралии.

Снижению общей напряженности на рынках также способствовали благоприятные для развития культур условия в Европе наряду с достижением в конце апреля соглашения, разрешающего транзит зерновых из Украины через страны Европейского союза, которые в начале месяца ввели ограничения на импорт зерна с Украины.

В апреле также упали на 3,2 процента мировые цены на кукурузу главным образом в силу сезонного увеличения поставок в Южной Америке в условиях продолжающейся уборочной кампании и благоприятных видов на урожай в Бразилии, который может оказаться рекордным.

По другим фуражным зерновым: мировые цены на ячмень и сорго снизились, соответственно, на 4,3 и 0,3 процента под влиянием вялого спроса на мировых рынках и низкой активности на мировых рынках кукурузы и пшеницы. При этом мировые цены на рис в апреле выросли под влиянием активного покупательского спроса в Азии. В результате этого экспортные котировки риса практически вернулись к значениям марта 2023 года.

Среднее значение Индекса цен на растительные масла ФАО в апреле составило 130,0 пункта, что на 1,8 пункта (1,3 процента) ниже уровня марта; таким образом, его падение продолжается шестой месяц подряд. Продолжающееся падение этого индекса цен было обусловлено совокупным влиянием стабильных мировых цен на пальмовое масло и снижения котировок соевого, рапсового и подсолнечного масел.

После кратковременного периода роста в марте мировые цены на пальмовое масло в апреле практически не изменились, поскольку тенденция к снижению в результате вялого импортного спроса со стороны главных стран–импортеров уравновешивалась довольно низкими объемами предложения со стороны ведущих производителей. Мировые цены на соевое масло, напротив, продолжили падение под общим влиянием сезонного фактора высокого (возможно рекордного) урожая сои в Бразилии и несмотря на резкое снижение прогнозов производства в Аргентине. В то же время продолжалось падение мировых цен на рапсовое и подсолнечное масла, главным фактором которого стало сохранение больших объемов экспортного предложения на мировых рынках.

В апреле среднее значение Индекса цен на молочную продукцию ФАО составило 124,6 пункта, что на 2,2 пункта (1,7 процента) ниже мартовского показателя и на 22,1 пункта (15,1 процента) ниже соответствующего уровня прошлого года. В апреле мировые цены на сухое молоко продолжали начавшееся десять месяцев назад падение, главным фактором которого является хронически вялый импортный спрос на мировых рынках.

Рост объемов закупок со стороны Китая и сезонное сокращение поставок со стороны Новой Зеландии сдерживали потенциально более глубокое падение мировых цен на цельное сухое молоко, а рост текущих поставок со стороны стран Западной Европы способствовал дальнейшему падению цен на обезжиренное сухое молоко. Также упали цены на сыр, прежде всего как следствие высокого экспортного предложения в Западной Европе, где растут объемы молока, направляемого на производство сыра в период сезонного роста производства молока.

В противоположность этому, мировые цены на сливочное масло были в основном стабильны, поскольку рост предложения был в целом достаточен для удовлетворения растущего импортного спроса по контрактам с короткими и длительными сроками поставки.

» Среднее значение Индекса цен на мясо ФАО* в апреле составило 114,5 пункта, что на 1,5 пункта (1,3 процента) выше мартовского показателя и на 7,4 пункта (6,1 процента) ниже показателя соответствующего месяца прошлого года. В апреле мировые котировки цен на свинину выросли, прежде всего, под влиянием роста импортных закупок со стороны стран Азии и сохраняющейся ограниченности поставок из нескольких ведущих стран-экспортеров в связи с ростом производственных издержек и проблем с обеспечением здоровья животных.

В то же время мировые цены на мясо птицы возобновили тенденцию к росту после продолжавшегося девять месяцев падения, поскольку вырос импортный спрос со стороны стран Азии, а во многих регионах сохраняется ограниченность предложения в результате широкого распространения вспышек птичьего гриппа. Выросли также цены на говядину в результате сокращения предложения убойного скота, особенно в Соединенных Штатах Америки. А цены на баранину были, в основном, стабильны, поскольку рост экспортного предложения со стороны стран Океании почти соответствовал росту импорта странами Азии и Ближнего Востока.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в апреле 149,4 пункта, что на 22,4 пункта (17,6 процента) выше его мартовского значения; таким образом, этот показатель, рост которого продолжается третий месяц подряд, достиг самого высокого значения с октября 2011 года.

Этот резкий рост цен главным образом обусловлен ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в сезоне 2022–2023 годов в результате дальнейшего снижения прогнозов производства по Индии и Китаю, а также в связи с более низкими, чем предполагалось, объемами производства в Таиланде и Европейском союзе.

Несмотря на благоприятные виды на урожай сахарного тростника 2023 года в Бразилии, поздние сроки начала уборочной кампании в связи с более обильными, чем обычно, дождями, послужили дополнительными факторами роста цен. Общему росту мировых цен на сахар также способствовали такие факторы, как рост мировых цен на нефть и укрепление бразильского реала относительно доллара США.