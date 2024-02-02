К 2050 году заболеваемость раком в мире вырастет на 77%

ВОЗ сообщает о растущем числе случаев заболевания раком и прогнозирует рост на уровне 77% к 2050 году.

По данным организации, в 2012 году наблюдалось 14,1 млн новых случаев и 8,2 млн смертей во всем мире году, в 2022 году – уже 20 млн новых случаев и 9,7 млн смертей.

К 2050 году, по прогнозам организации, будет зарегистрировано более 35 млн новых случаев, что на 77% больше, чем в 2022 году. Наибольший рост заболеваний ожидается в странах с низким уровнем дохода. Главные причины скачка - курение табака, употребление алкоголя и ожирение.