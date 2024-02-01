Украина ужесточила порядок экспорта продовольствия в соседние страны ЕС

Власти Украины с 1 февраля ввели новые правила экспорта агропродукции в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.

Согласно новым правилам, за их нарушение экспортеров будут лишать верификации, дающей право на поставки продукции за рубеж по упрощенной процедуре, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он напомнил, что в Украине 10 ноября 2023 года была внедрена обновленная процедура экспорта зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, призванная гарантировать поставки этих товаров прозрачными и добропорядочными компаниями.

"Процедура верификации - это внесение в перечень верифицированных компаний тех, кто является плательщиком НДС. Это обязательное условие. Те, кто (...) успешно экспортировали продукцию и возвращали валютную выручку, признаются добропорядочными", - сказал замминистра и добавил, что эта внутренняя украинская процедура ориентирована на максимальное обеспечение притока валютной выручки в страну.

Высоцкий уточнил, что для предприятий важно находиться в списке верифицированных экспортеров, поскольку это позволяет без каких-либо дополнительных процедур, без получения лицензии экспортировать зерновые и масличные культуры и продукты их переработки, передает Интерфакс.

Если предприятие не находится в перечне верифицированных, то оно должно подать отдельный пакет документов для получения лицензии и пройти еще более детализированную процедуру изучения, анализа и подтверждения добропорядочности и права на экспорт, пояснил замминистра.

По его информации, с 10 ноября в список верифицированных агроэкспортеров Минагрополитики внесло около 2,5 тыс. субъектов предпринимательской деятельности, которые прошли проверку и имеют право экспортировать без ограничений.

Высоцкий также добавил, что в 2023 году Украина предложила согласовывать с Польшей, Словакией, Венгрией, Румынией и Болгарией лицензирование экспорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника.

"Действительно, просто так туда экспортировать нельзя. Если предприятие хочет туда экспортировать и одно из этих пяти государств подтверждает, что у них есть необходимость и готовность этот продукт импортировать, тогда выдается лицензия на конкретную партию. (...) Получив заявку, мы спрашиваем эти страны: "Вам эта продукция нужна?" Если есть подтверждение, тогда выдается лицензия. Если страны не подтверждают, то она идет исключительно транзитом", - уточнил замминистра.

По его словам, в случае нарушения правил экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника в Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию, предприятие исключается из списка верифицированных экспортеров и может подать заявку о внесении в список только через шесть месяцев. До этого момента предприятию придется на каждую партию готовить пакет документов, получать лицензию и подтверждать свою добропорядочность.