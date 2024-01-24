Польша анонсировала переговоры с Украиной по экспортным лицензиям

Польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский заявил, что через несколько дней Польша начнет технические переговоры с Украиной по экспортным лицензиям.

Глава Министерства сельского хозяйства заявил, что сертификаты, созданные по образцу тех, которые Румыния и Болгария согласовали с Украиной, ограничат чрезмерный приток товаров в Польшу и помогут прекратить торговый спор между Варшавой и Киевом, сообщает Polskie Radio.

"Наши эксперты из Министерства сельского хозяйства будут общаться со специалистами Минагрополитики Украины и обсуждать продукт за продуктом. Будут лицензии, в которых будут указаны объемы экспорта, а также в этих лицензиях будет запись о получателе, куда идет товар. Мы хотим это немного формализовать, но это также упорядочило бы торговые потоки", – сказал министр сельского хозяйства.

Секерский уточнил, что начало переговоров пока не означает отмену эмбарго и пока оно будет оставаться в силе.

"Пока мы не договоримся о двусторонних правилах относительно потока товаров, эмбарго не будет снято. Только тогда, когда мы договоримся, и договоримся об определенных вещах, мы будем говорить о снятии эмбарго", – сказал глава польского министерства.