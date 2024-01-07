Власти Польши договорились с фермерами о снятии блокады границы с Украиной

Министр сельского хозяйства Чеслав Секерский договорился с представителями движения "Обманутое село" и приостановке блокирования пункта пересечения границы с Украиной в Медыке.

Как сообщает Polsat News, министр пообещал удовлетворить все требования фермеров: субсидии на кукурузу в размере одного миллиона злотых, увеличение кредитования на 2,5 миллиарда злотых и сохранение размера сельскохозяйственного налога на уровне 2023 года.

Согласно договоренности, блокирование пункта пропуска в Медыке должно быть приостановлено.

Между тем, предоставление субсидий требует согласования с Европейской комиссией, сохранение налога на уровне 2023 года должен проголосовать Сейм, в то время как местные власти должны предоставить гарантии по кредитам с последующей компенсацией из госбюджета.