Литва ужесточит проверку въезжающих в страну белорусов

Правительство Литвы 31 января одобрило предложение продлить ограничения, действующие в отношении граждан России, еще на один год (до 2 мая 2025 года) и ужесточить проверку прибывающих в страну белорусских граждан. Об этом сообщает LRT.

В случаях, когда граждане Беларуси прибывают по шенгенской визе, предлагается проводить дополнительную оценку риска, чтобы определить, какую угрозу их прибытие представляет для общественного порядка, внутренней безопасности, здоровья населения или международных отношений.

"(...) в случаях пересечения границы гражданами Республики Беларусь по Шенгенской визе сотрудники Государственной пограничной службы обязаны дополнительно оценить риски и при необходимости провести более детальную проверку", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Весной прошлого года Сейм ввел национальные санкции против граждан России и Беларуси. Законопроект об ограничительных мерах из-за военной агрессии против Украины ужесточил порядок предоставления постоянного или временного вида на жительство, выдачи виз и запретил перемещение граждан России через внешнюю границу Европейского Союза (ЕС). Ограничено также право граждан России на приобретение недвижимости в Литве.

Однако президент наложил вето на этот закон. Глава страны указал, что парламент должен занять единую позицию и унифицировать ограничения, применяемые как к россиянам, так и к белорусам. Однако Сейм отклонил вето Г. Науседы.