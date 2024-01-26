Последнее обновление: 26.01.2024 09:30

В Беларуси с 1 февраля повышаются все виды пенсий

В Беларуси с 1 февраля на 10 процентов повышаются все виды трудовых пенсий (по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца), сообщает Минтруда РБ.

По предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту в феврале 2024 года составит 811 рублей и увеличится к январю текущего года на 75 рублей. В годовом выражении (февраль 2023 к февралю 2024 года) увеличение составит 140 рублей или 20,86%.

Дополнительно на повышение пенсий в феврале будет направлено 166 млн. рублей. В целом в феврале расходы на выплату пенсий составят 1,8 млрд. рублей.

Получателями пенсий являются 2,4 млн. человек.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование