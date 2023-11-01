Во втором чтении принят законопроект о передаче Белпочте полномочий по доставке пенсий

Нижняя палата парламента РБ во втором чтении приняла поправки в законодательство по вопросам социального обслуживания и социальных выплат.

Поправки предусматривают передачу функций по доставке пенсий и других социальных выплат (пособий по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, пособий на погребение, государственной адресной социальной помощи и др.) национальному оператору почтовой связи РУП «Белпочта».

Проектом закона предусматривается:

дополнение понятийного аппарата терминами «вид социальных услуг», «государственное учреждение социального обслуживания», «объект социального обслуживания», «получатель социальных услуг», «поставщик социальных услуг», «уход», «физическое лицо, оказывающее социальные услуги», «форма социального обслуживания»;

определение перечня государственных учреждений социального обслуживания, а также изменение их наименований;

организация на безвозмездной основе подвоза работников в государственные учреждения социального обслуживания, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, либо компенсация этим работникам расходов на проезд к месту работы за счет средств местных исполнительных и распорядительных органов;

организация на безвозмездной основе подвоза отдельных категорий получателей социальных услуг (инвалидов I и II группы, лиц с особенностями психофизического развития в возрасте до 18 лет, а также лиц, имеющих умеренно выраженные, выраженные ограничения способности к передвижению) на специально оборудованном транспорте;

внедрение оценки индивидуальной нуждаемости граждан в социальном обслуживании;

закрепление прав и обязанностей поставщиков социальных услуг.

исключены нормы, направленные на изменение подходов к выплате пособия по уходу за инвалидами первой группы либо престарелыми (старше 80 лет) и трансформацию института пособия по уходу в систему социального обслуживания с выплатой вознаграждения;

доработаны положения, касающиеся организации выплаты пенсий и пособий гражданам преимущественно через банки. Так, право получать по желанию пенсию через банк или почту сохраняется для лиц в возрасте старше 70 лет, инвалидов I и II группы, а также для пенсионеров, проживающих в сельской местности. Выплату пособий на детей, назначенных в органах по труду, занятости и социальной защите, предлагается выплачивать через банки всем получателям, за исключением инвалидов I и II группы, получателей, которым пособия назначены в связи с воспитанием ребенка-инвалида, а также получателей, проживающих в сельской местности;

исключены нормы, предусматривавшие создание реестра поставщиков социальных услуг, формирование системы организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою деятельность в области социального обслуживания (государственных и негосударственных), и организацию их учета;

включены нормы, устанавливающие, что деятельность коммерческих организаций, оказывающих социальные услуги в форме стационарного социального обслуживания, будет осуществляться на основании лицензии.