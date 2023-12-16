Лукашенко утвердил профицитный бюджет фонда соцзащиты на 2024 год

Лукашенко подписал закон, которым утверждается бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2024 год

«Установить в 2024 году минимальный размер профицита бюджета фонда по средствам профессионального пенсионного страхования в сумме 457,1 млн. рублей», - говорится в законе.

Объем доходов фонда в 2024 году прогнозируется в сумме 28,226 млрд. рубля, расходы – 27,769 млрд. рубля.

Доходы бюджета фонда формируются за счет обязательных страховых взносов и взносов на профессиональное пенсионное страхование; процентов, уплачиваемых банками за пользование денежными средствами бюджета фонда; доходов от капитализации средств бюджета фонда; доходов от размещения средств профессионального пенсионного страхования; средств, поступающих в счет компенсации расходов бюджета фонда; штрафов за совершение административных правонарушений; возмещения сумм незаконно полученных, использованных не по целевому назначению или с нарушением бюджетного законодательства средств из бюджета фонда и начисленных на них процентов; добровольных перечислений в бюджет фонда; прочих неналоговых доходов, предусмотренных законодательством; а также субвенций из республиканского бюджета.