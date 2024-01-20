Байден надеется на следующей неделе договориться о границе

Президент США Джо Байден дал понять, что надеется на заключение соглашения по американо-мексиканской границе на следующей неделе по крайней мере в Сенате, где демократы имеют большинство, от чего зависит дальнейшая поддержка Украины.

"Я думаю, что на следующей неделе мы сможем что-то выработать, по крайней мере в Сенате, и я надеюсь, что это будет двухпартийный пакет", – сказал американский лидер, выступая перед мэрами, которые собрались в Белом доме.

Он добавил, что теперь есть вопрос к спикеру и республиканцам в Палате представителей, готовы ли они действовать так же. Байден также признал необходимость изменений в иммиграционной политике.

"Я готов решить эту проблему, я действительно готов – масштабные изменения, и я имею в виду это искренне. Я считаю, что нам нужны значительные изменения в политике на границе, в частности изменения в нашей системе предоставления убежища", – отметил президент.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ранее заявила журналистам, что переговоры с сенаторами-республиканцами и сенаторами-демократами были продуктивными и обнадеживающими, но отказалась предоставить подробности.

Как сообщалось, Джо Байден в среду провел встречу с лидерами Конгресса США и руководителями профильных комитетов, на которой призвал быстрее разблокировать финансирование на дальнейшую помощь для Украины.

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл говорит, что ожидает рассмотрения двухпартийного соглашения в Сенате по безопасности южной границы и финансирования для Украины на следующей неделе, а лидер демократов в Сенате Чак Шумер заявил, что "впервые оптимистичен" по поводу договоренности.

Проект предусматривает более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов для Израиля и такая же сумма – на меры по противодействию нелегальной миграции на южной границе.

Байден 19 января также подписал закон, который позволит федеральному правительству избежать шатдауна со следующего дня и даст время для утверждения постоянного федерального бюджета.

Документ предусматривает различные сроки временного финансирования федеральных программ: сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и т.д. будут обеспечены средствами до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, – до 8 марта.

Эта отсрочка – уже вторая с начала нынешнего фискального года в США 1 октября 2023 года – призвана дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, содержащееся в 12 отдельных законопроектах.