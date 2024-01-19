Конгресс США одобрил законопроект для предотвращения шатдауна

Американские сенаторы в четверг приняли законопроект, призванный предотвратить прекращение работы федерального правительства из-за отсутствия финансирования – шатдауна, который мог бы наступить уже с субботы, 20 января.

Законопроект, согласованный ранее обеими палатами американского Конгресса, поддержали 77 сенаторов, против выступили 18.

Позже, плата представителей США в четверг одобрила упомянутый законопроект. Палата приняла резолюцию 314 голосами "за", "против" высказались 108 законодателей.

Теперь законопроект поступает на подпись президенту США Джо Байдену.

Документ предусматривает разные сроки временного финансирования федеральных программ: сельское хозяйство, программы для ветеранов, транспорт, жилье и т.д. будут обеспечены денежными средствами до 1 марта, а остальные, включая бюджет Пентагона, – до 8 марта.

Эта отсрочка – уже вторая с начала нынешнего фискального года в США 1 октября 2023 года – призвана дать Конгрессу больше времени, чтобы согласовать постоянное федеральное финансирование на общую сумму 1,66 триллиона долларов, содержащуюся в 12 отдельных законопроектах.

Параллельно между американскими законодателями идут дискуссии об одобрении запроса Белого дома на дополнительное финансирование, содержащее средства для Украины. Он задерживается в Конгрессе с октября из-за требований республиканцев усилить защиту южной границы США.