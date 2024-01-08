Конгресс США договорился о расходах для предотвращения шатдауна

Лидеры Палаты представителей и Сената в воскресенье объявили о заключении соглашения по финансированию правительства в 2024 году, что стало первым шагом к предотвращению шатдауна, сообщает Reuters.

Речь идет об общем уровне федеральных расходов в размере 1,59 триллиона долларов. Эта цифра включает 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на необоронные расходы.

Однако лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер в отдельном заявлении отметил, что необоронные расходы составят 772,7 миллиарда долларов.

Соглашение не снимает полностью угрозу шатдауна, поскольку есть риск, что его не поддержат радикальные представители Республиканской партии в Палате представителей.

Консервативный кокус свободы Палаты представителей уже раскритиковал соглашение о расходах, достигнутое в воскресенье, назвав его "полным провалом".