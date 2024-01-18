Рынку нефти грозит дефицит судов из-за нападений хуситов в Красном море

Мировые нефтяные рынки справятся с перебоями в Красном море в краткосрочной перспективе, но продолжающиеся нападения хуситов на суда приведут к дефициту танкеров из-за более длительных рейсов и задержек поставок.

Об этом заявил гендиректор саудовской нефтяной компании Aramco Амин Нассер на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Reuters.

Амин Насер сказал Reuters, что ожидает усиления конкуренции на нефтяном рынке после того, как потребители истощили запасы на 400 миллионов баррелей за последние два года, что оставило свободные мощности ОПЕК основным источником дополнительного предложения для удовлетворения растущего спроса.

Нападения хуситов на корабли в Красном море заставили многие компании перенаправлять грузы в обход Африки. Связанные с Ираном хуситы говорят, что действуют в знак солидарности с палестинцами во время войны Израиля с сектором Газа.

"Если в краткосрочной перспективе, то танкеры могут быть доступны... Но если это более долгосрочная перспектива, это может стать проблемой", - сказал Насер в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

"Возникнет потребность в большем количестве танкеров, и им придется преодолевать более длинные расстояния", - добавил он.

Контейнеровозы останавливаются или меняют направление движения из Красного моря, ведущего к Суэцкому каналу, самому быстрому маршруту из Азии в Европу, на который приходится около 12% мирового судоходства.

Альтернативный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды добавляет 10-14 дней к путешествию.

По словам Нассера, Aramco может обойти пролив Баб-эль-Мандаб вблизи Йемена, откуда хуситы совершают нападения, с помощью трубопровода, соединяющего ее восточные нефтяные объекты с западным побережьем и обеспечивающего более быстрый доступ к Суэцкому каналу.

Некоторые нефтепродукты, возможно, придется транспортировать вокруг Африки, сказал Нассер, добавив, что он не ожидает, что хуситы снова нападут на объекты Aramco в результате мирных переговоров между Саудовской Аравией и Йеменом.