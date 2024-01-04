Белый дом заявил об отсутствии денег для оружия Украине

Белый дом признал, что не имеет средств для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

"Мы уже предоставили Украине последний пакет помощи по безопасности, на который у нас есть средства, как раз перед Новым годом и после Рождества. И мы должны получить поддержку Конгресса, чтобы мы могли продолжать это делать", –заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден подписал последний пакет помощи Киеву в сфере безопасности, на который были средства согласно его полномочиям.

"Это все. Нам нужно, чтобы приняли дополнительный пакет, чтобы мы могли предоставить Украине дополнительную помощь в сфере безопасности", – добавил Кирби.

Он указал, что после этого, при отсутствии дополнительного финансирования, нет другого "волшебного горшка", в котором можно было бы найти поддержку для Украины.

Конгресс США до конца 2023 года так и не одобрил дополнительное финансирование для Украины, из-за чего Белый дом не может объявлять следующие пакеты военной помощи.

США 27 декабря объявили о предоставлении Украине последнего в 2023 году пакета военной помощи стоимостью 250 миллионов долларов.