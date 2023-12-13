Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на $200 млн.

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме во вторник объявил, что подписал указ о выделении военной помощи Украине на 200 миллионов долларов.

"Я только что подписал решение о выделении еще 200 миллионов долларов путем списания имущества Министерства обороны для Украины. Они придут быстро", – сказал Байден перед началом двусторонних переговоров с Зеленским.

"Возможности, предоставляемые в сегодняшнем пакете, включают боеприпасы для средств противовоздушной обороны, компоненты системы ПВО, дополнительные боеприпасы для высокомобильных артиллерийских ракетных систем, артиллерийские боеприпасы (включая 155-мм и 105-мм), высокоскоростные ракеты для борьбы с РЛС, бронебойные боеприпасы, боеприпасы для стрелкового оружия, комплекс средств поражения, барьеры HESCO и запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка", - уточнил позже содержание пакета госсекретарь США Блинкен.

Байден также отметил необходимость для Конгресса США одобрить дополнительное финансирование для Киева, потому что если этого не произойдет, для Владимира Путина это станет "рождественским подарком".

В то же время Байден сказал Зеленскому, что "мы будем стоять на вашей стороне", даже если республиканцы заблокируют пакет помощи.

Встреча президентов состоялась в рамках визита Владимира Зеленского в США, где он уже встретился с американскими законодателями, чтобы попытаться заручиться их поддержкой дополнительного финансирования для Киева.