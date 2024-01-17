Британская разведка оценила значение потери Россией самолета А-50

Британская разведка "почти убеждена", что российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 лежит на дне Азовского моря и это заставит командование РФ ограничить зону деятельности ее военных самолетов.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне за 17 января.

Разведка отмечает, что 14 января российский самолет дальнего обнаружения и контроля А-50 "почти точно" взорвался и упал в западной части акватории Азовского моря, а поврежденному Ил-22М, как свидетельствуют сообщения, удалось сесть на одном из российских аэропортов.

"Возможное успешное поражение А-50 Украиной – это значимое событие. Вероятно, теперь России придется подумать над ограничением зоны деятельности ее самолетов. А-50 очень важен для того, чтобы Россия поддерживала осведомленность о ситуации в воздухе над зоной ведения боевых действий", – отмечают в обзоре.

В России, пишет разведка, всего восемь А-50 и это вероятно позволит закрыть оперативные потребности на ближайшее время. В то же время в долгосрочной перспективе потеря самолета может иметь влияние, потому что уменьшение количества таких аппаратов означает большую нагрузку на те, которые остаются, и их экипажи.