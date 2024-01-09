G7 и ряд стран «глобального Юга» в декабре провели тайную встречу с представителями Украины

G7 и некоторые страны «глобального Юга» в декабре провели тайную встречу с представителями Украины для обсуждения возможности мирных переговоров с Москвой, передает Bloomberg.

По словам нескольких источников агентства Bloomberg, знакомых с ситуацией, тайная встреча между Украиной, ее союзниками из G7 и небольшой группой стран «глобального Юга» состоялась 16 декабря в Саудовской Аравии.

Целью встречи была попытка заручиться поддержкой условий Киева по проведению мирных переговоров с Россией.

Секретной встречу сделали ради более свободного и откровенного обсуждения так называемой формулы мира для Украины и планов по продвижению этого процесса вперед, а также принципов потенциального взаимодействия с Россией в будущем, пояснили собеседники агентства.

Однако это не сильно помогло. По словам собеседников Bloomberg, знакомых с ходом заседания и которые попросили сохранить анонимность, встреча прогресса не принесла.

Собеседники агентства утверждают, что Украина и её союзники по «Большой семерке» продолжают сопротивляться призывам стран «глобального Юга» напрямую взаимодействовать с Россией.

Киев и его союзники по G7 еще раз отметили, что справедливый мир должен уважать территориальную целостность и суверенитет Украины, и заявили, что цели президента России Владимира Путина не изменились, и он не проявил желания вести переговоры по существу и не соблюдает достигнутые ранее договоренности.

Союзники дали понять, что продолжат поддерживать Украину, а ЕС и США выразили уверенность в том, что их финансовая помощь Украине будет согласована, пишет Bloomberg.