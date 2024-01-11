Три страны НАТО будут разминировать Черное море

Три страны НАТО – Турция, Болгария и Румыния – в четверг, 11 января, подписали соглашение о совместной борьбе с морскими минами, угрожающими судоходству в Черном море с начала войны в Украине, сообщает AP.

Министр обороны Турции Ясар Гюлер заявил, что меморандум предусматривает создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками по НАТО для борьбы с дрейфующими минами.

"Мы совместно решили подписать протокол между тремя странами с целью более эффективной борьбы с минной опасностью в Черном море путем улучшения нашего существующего тесного сотрудничества и координации", – сказал Гюлер.

Документ подписали на пресс-конференции в Стамбуле с министром обороны Румынии Анжелом Тилваром и заместителем министра обороны Болгарии Атанасом Запряновым.

Гюлер предположил, что другие страны могли бы принять участие в разминировании после войны.

Инициатива трех стран имеет целью сделать судоходство более безопасным, в том числе для судов, перевозящих зерно из Украины.

После подписания соглашения начнется процесс оперативного планирования, направленный на разработку подробных документов и инструкций по действиям группы. Этот процесс может занять до нескольких месяцев.