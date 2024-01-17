Последнее обновление: 17.01.2024 10:38

Иран сообщил об ударах по базам группировок на территории Пакистана

Иран нанёс удары по двум базам группировки «Джейш аль-Адль» на территории Пакистана, сообщают иранские государственные СМИ.

Это произошло на следующий день после того, как Корпус стражей исламской революции нанёс удары по северу Ирака и Сирии.

«Эти базы были поражены и уничтожены ракетами и беспилотниками», – говорится в сообщении агентства Mehr.

Издание Nournews уточняет, что базы находились в пакистанской провинции Белуджистан на границе с Ираном.

Ранее иранские власти сообщали, что боевики «Джейш аль-Адль» совершали нападения на представителей иранских сил безопасности в приграничных районах. Тегеран считает группировку террористической.

Власти Белуджистана, с которыми связалось агентство Reuters, отказались подтвердить или опровергнуть сообщения об ударах.

Накануне Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об уничтожении «шпионских центров и сборищ антииранских террористических групп в регионе», отмечает BBC.

По данным КСИР, один ракетный удар был нанесен по штабу израильской спецслужбы «Моссад» в курдском регионе Ирака, другой – по расположенной в Сирии инфраструктуре группировки «Исламское государств».



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