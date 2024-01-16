Последнее обновление: 16.01.2024 11:59

Китайские госбанки ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов

Государственные банки Китая ужесточают ограничения на финансирование российских клиентов после того, как США ввели санкции в отношении зарубежных финансовых компаний, которые помогают РФ, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, по крайней мере два банка за последние недели начали проверку своего бизнеса в России, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору в любой валюте и вне зависимости от места проведения транзакций, сообщили источники.

Банки усиливают комплексную проверку клиентов, в том числе устанавливают, зарегистрированы ли их бизнес, бенефициары и конечные владельцы в России. Проверка будет распространяться и на нероссийских клиентов, ведущих бизнес в РФ или перевозящих критически важные товары в Россию через третьи страны.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование