Washington Post: Китай отказывается помогать России, опасаясь санкций

Газета Washington Post пишет, ссылаясь на двух анонимных чиновников, американского и китайского, что с начала войны Россия уже неоднократно обращалась к Китаю с просьбами об экономической поддержке, но Китай боится американских санкций и подобные разговоры его раздражают.

На риторическом уровне Пекин поддерживает Москву: возлагает вину за случившееся на НАТО, воздерживается в Совете Безопасности ООН при голосовании за резолюции, против которых выступает Россия, в государственных СМИ, ориентированных как на внешнюю, так и на внутреннюю аудиторию рассказывает о так называемой "спецоперации" с пророссийских позиций, включая и безосновательные конспирологические теории об американских биолабораториях в Украине. Но дальше этого, замечают эксперты, китайская поддержка не распространяется.

Как минимум дважды российские дипломаты просили Китай о новых формах экономической поддержки и указывали на "торговые обязательства", принятые Китаем до 24 февраля. Эти разговоры протекали напряженно, передает BBC со ссылкой на Washington Post.

"Китай ясно заявил свою позицию по ситуации в Украине и по незаконным санкциям против России. Мы понимаем затруднительное положение [Москвы]. Но мы не можем игнорировать и наше собственное положение в этом диалоге. Китай всегда будет действовать в наилучших интересах китайского народа", - цитирует Washington Post осведомленный источник в Пекине.

И китайские, и американские источники говорят, что председатель КНР Си Цзиньпин поставил перед своими помощниками задачу найти способы помочь России, но так, чтобы не попасть под американские санкции. Оказалось, что это трудная задача. Эти цели противоречат друг другу.

"Долгое время Китай и Россия поддерживали нормальное сотрудничество в областях экономики, торговли и энергетики. Проблема не в том, кто поможет России обойти санкции, а в том, что нормальный торгово-экономический обмен между Россией и Китаем пострадал без нужды", - заявил газете пресс-атташе китайского посольства в Вашингтоне Лю Пэнъюй.