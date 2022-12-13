Последнее обновление: 13.12.2022 13:27

Китай запретил экспорт в Россию процессоров Loongson

Правительство Китая запретило поставки в РФ процессоров Loongson на собственной архитектуре LoongArch.

Решение связано с тем, что технология признана стратегически важной и используется в военно-промышленном комплексе Китая.

Ряд российских производителей электроники уже тестировал китайские процессоры и считает, что они могли бы заменить Intel в случае блокировки каналов параллельного импорта, пишет КоммерсантЪ. Теперь приобрести партию таких чипов невозможно.

Корпорация Loongson основана в 2002 году Академией наук Китая для создания альтернативы американским процессорам Intel и AMD. Весной 2021 года корпорация представила собственную архитектуру Loongson Instruction Set Architecture (LoongArch), она совместима с программами, написанными под архитектуру Intel (X86) и AMD (ARM).

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