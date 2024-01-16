США осудили удары Ирана по Эрбилю в иракском Курдистане

Госдепартамент США осудил атаку Ирана в иракском Эрбиле и выступил против "безрассудных ракетных ударов Ирана, которые подрывают стабильность Ирака".

"Соединенные Штаты решительно осуждают сегодняшние атаки Ирана в Эрбиле и выражают соболезнования семьям погибших", - заявил официальный представитель госдепа Мэттью Миллер.

Ранее Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на шпионские центры и "собрания антииранских террористических группировок" вблизи города Эрбиль - административного центра иракского Курдистана. По данным телеканала ABC News, мишенями КСИР были восемь объектов рядом с консульством США.

Кроме того, КСИР нанес удар по "Исламскому государству" в Сирии.