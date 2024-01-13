NASA представила экспериментальный "малошумный" сверхзвуковой самолет X-59

Экспериментальный американский сверхзвуковой самолет X-59, способный преодолевать звуковой барьер, не создавая при этом эффекта оглушительного звукового удара, представила NASA в ходе официальной презентации на заводе в городе Палмдейл, штат Калифорния.

"Цель нашего экспериментального сверхзвукового самолета X-59 заключается в том, чтобы сделать звуковые удары тише и помочь снять запрет на коммерческие сверхзвуковые полеты", - сообщила NASA.

Первый тестовый полет X-59, создаваемый NASA совместно с корпорацией Lockheed Martin по программе Тихой сверхзвуковой технологии (Quiet SuperSonic Technology - Quesst), должен состояться позднее в текущем году, передает Интерфакс.

Разработка самолета началась в 2019 году на заводе Skunk Works корпорации Lockheed Martin в Палмдейле, штат Калифорния. X-59 - не пассажирский самолет, а экспериментальный прототип для испытания нового типа фюзеляжа.

Обычные сверхзвуковые самолеты при преодолении звукового барьера создают так называемый "звуковой удар". Благодаря особой форме крыльев и передовым техническим характеристикам X-59 достигается значительное снижение уровня шума по сравнению с бывшим британо-французским сверхзвуковым пассажирским самолетом Concord и советским Ту-144. Более того, уровень шума снижен до 70-75 децибел по сравнению двигателем обычного самолета, шум которого достигает около 140 децибел.

Самолет с двигателем, разработанным компанией General Electric Aviation, должен развивать скорость более 1,8 тыс. км в час и выполнять полет на высоте до 16,8 тыс. метров. Длина X-59 составляет 30 м, размах крыльев - 9 м, а взлетная масса достигает 14,7 тонны.

Технологии, использованные при разработке X-59, должны способствовать созданию перспективных сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения. Если предстоящие летные испытания пройдут успешно, то это позволит авиастроительным компаниям впервые за последние 50 лет вернуться к идее гражданской сверхзвуковой авиации.