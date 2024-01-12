Последнее обновление: 12.01.2024 18:11

Беларусь повышает таможенные пошлины на шампуни и зубную пасту

Белорусские власти повышают таможенные пошлины на шампуни и зубную пасту из стран англосаксонской группы, следует из указа №16 от 12 января 2024 года.

«…по 30 июня включительно установлены повышенные ставки ввозных таможенных пошлин (35% от таможенной стоимости) на шампуни, средства для волос и средства для чистки зубов, происходящие из стран англосаксонской группы (США, Великобритания, Канада, Австралия, Новая Зеландия)», - говорится в официальном комментарии к указу.

«Указ направлен на защиту экономических интересов Беларуси и создает условия для замещения соответствующего импорта товарами, произведенными в ЕАЭС», - также сказано в комментарии.

Ранее по теме


<Декабрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
27282930123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Январь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование