В Беларуси в 2021 году сложилось положительное сальдо ввозных таможенных пошлин

В Беларуси впервые за 6 лет сложилось положительное сальдо в размере $42,7 млн. встречных потоков сумм ввозных таможенных пошлин между государствами-членами ЕАЭС.

Об этом сообщила пресс-служба Госконтроля РБ по случаю совместного заседания коллегий контрольных органов стран ЕАЭС.

В целом, в 2021 году в бюджеты стран ЕАЭС за счет таможенных пошлин поступило $13,5 млрд., что на 20,5% больше по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году распределение ввозных таможенных пошлин внутри ЕАЭС рассчитывалось по следующим нормативам: для Армении - 1,22%, Беларуси - 4,86%, Казахстана - 6,955%, Кыргызстана - 1,9%, России - 85,065%.