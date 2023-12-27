Последнее обновление: 27.12.2023 13:39

Беларусь не будет взимать пошлину на импорт морепродуктов в ближайшие три года

Совет Евразийской экономической комиссии предоставил Беларуси право не взимать ввозную таможенную пошлину в отношении ряда морепродуктов, предназначенных для использования в производстве пищевой продукции.

«Указанная мера таможенно-тарифного регулирования позволит уменьшить эффект от экономического давления со стороны третьих стран, а также минимизировать инфляционные процессы», – отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Льгота будет предоставляться в 2024-2026 годах для установленных объемов поставок отдельных видов кальмаров, осьминогов, мидий и мяса криля (коды 0307 43 380 0, 0307 43 900 0, 0307 52 900 0, 1605 40 000 1 и 1605 53 900 0 ТН ВЭД ЕАЭС).

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