В Словакии тысячи людей протестовали против правительства Фицо

Тысячи людей вышли накануне вечером вышли на улицы крупных городов Словакии против планов нового правительства во главе с премьером Робертом Фицо внести изменения в уголовное законодательство.

По данным местной полиции, на центральной площади Братиславы на акцию вышли около 20 тысяч человек. На протесте в словацкой столице присутствовал один из лидеров оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка.

"Вы совершаете ту же ошибку, что и любой другой неуспешный диктатор. Вы недооцениваете стремление людей к свободе и справедливости", – сказал Шимечка, обращаясь к Фицо.

Толпа неоднократно скандировала: "Мафия, мафия, мафия" и "С нас достаточно Фицо".

Предложенные правительством Фицо изменения включают предложение распустить специальную прокуратуру, которая занимается серьезными преступлениями, такими как взяточничество, организованная преступность и экстремизм.

Ранее Шимечка заявлял, что оппозиция настроена продолжать протесты до тех пор, пока правительство не отзовет "промафиозный пакет".

Попытки премьера реформировать законодательство, которое потенциально может нарушить нормы ЕС, также подверглось резкой критике со стороны Брюсселя. Европейская комиссия призвала Словакию не спешить с изменениями и пригрозила ей судебным разбирательством за нарушение законодательства.

Европейская комиссия ранее направила письмо министру юстиции Словакии, в котором предостерегла словацкое правительство от планов ликвидировать Специальную прокуратуру.