Последнее обновление: 10.01.2024 17:46

МИД рекомендует белорусам воздержаться от поездок в Эквадор

МИД Беларуси выступил с рекомендацией к гражданам страны воздержаться от поездок в Эквадор в связи «с ухудшением криминогенной обстановки и объявлением властями Эквадора чрезвычайного положения» до урегулирования ситуации.

Гражданам Беларуси, в настоящее время находящимся в Эквадоре, советуют неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.

Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил режим "внутреннего вооруженного конфликта" в стране и дал распоряжение ВС Эквадора проводить необходимые действия "в соответствии с международным гуманитарным правом и соблюдением прав человека".

Эквадорские СМИ сообщают, что вооруженная группа в масках ворвалась в студию крупной эквадорской телекомпании во время прямого эфира. В полиции страны заявили, что уже задействовали силы для "решения этой чрезвычайной ситуации".

Ранее в ряде городов Эквадора вооруженные люди взяли в заложники сотрудников полиции и установили взрывные устройства после того, как Нобоа объявил в стране режим ЧС и ввел комендантский час.

В понедельник в нескольких тюрьмах Эквадора заключенные устроили беспорядки и взяли в заложники сотрудников.



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