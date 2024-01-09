Всемирный банк ухудшил экономический прогноз по Беларуси на 24-25 годы

Всемирный банк оценивает рост экономики Беларуси по итогам 2023 года в 3,0%, что на 2,4 процентных пункта выше июньского прогноза, однако ухудшил экономические перспективы Беларуси на 2024-25 годы, отмечается в январском докладе ВБ "Global Economic Prospects".

По оценкам экспертов банка, рост экономики Беларуси в 2024 году замедлится до 0,8% и вырастет ровно на столько же в 2025 году, что соответственно на 0,6 и 0,5 п.п. хуже июньских (июнь 2023 года) прогнозов ВБ.

Вместе с тем, банк улучшил прогноз роста мировой экономики в 2023 году до 2,6% с ожидавшихся в июне 2,1%. Прогноз подъема глобального ВВП на 2024 год подтвержден на уровне 2,4%.

"Темпы роста мировой экономики в начавшемся году продолжат замедляться третий год подряд и опустятся до 2,4%, что почти на 0,75 процентного пункта ниже среднего значения за 2010-е годы", - говорится в докладе.

"С одной стороны, ситуация в мировой экономике сейчас лучше, чем год назад, поскольку риск глобальной рецессии снизился, в основном, благодаря стабильности экономики США. Однако нарастание геополитической напряженности в ближайшей перспективе может создать для мировой экономики новые угрозы", - отмечают в ВБ.

Среднесрочный прогноз для многих стран с развивающейся экономикой ухудшился на фоне замедления темпов роста в большинстве крупных экономик, застоя в мировой торговле и сильнейшего за последние десятилетия ужесточения условий кредитования, говорится в докладе.

Прогноз роста ВВП США в 2023 году повышен до 2,5% с ожидавшихся в июне 1,1%, в 2024 году - до 1,6% с 0,8%.

Экономика еврозоны, как ожидается, увеличилась на 0,4% в минувшем году (прогноз не изменился) и вырастет на 0,7% в 2024 году (ранее ожидалось повышение на 1,3%).

Прогноз подъема китайской экономики в 2023 году понижен до 5,2% с 5,6%, в 2024 году - до 4,5% с 4,6%.

В 2025 году, согласно прогнозу ВБ, экономика США вырастет на 1,7%, еврозоны - на 1,6%, Китая - на 4,3%. В июне прогнозировался подъем на 2,3%, еврозоны - также на 2,3%, Китая - на 4,4%.

Темпы экономического роста в развитых странах в целом, по прогнозу ВБ, составят 1,2% в 2024 году и 1,6% в 2025 году, в странах с развивающейся экономикой - соответственно 3,9% и 4%.

Глобальная инфляция существенно замедлилась в 2023 году, но остается выше целевых уровней в большинстве развитых стран, отмечается в докладе.

Эксперты ВБ ожидают, что темпы инфляции продолжат ослабевать в 2024 и 2025 гг., но будут держаться выше доковидных уровней до конца текущего года.